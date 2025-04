Paris SG zum 13. Mal französischer Meister

Paris Saint-Germain hat vorzeitig den Gewinn seiner 13. französischen Fußball-Meisterschaft perfekt gemacht.

Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique gewann am Samstag in der 28. Runde gegen Angers SCO daheim 1:0 und kann an den verbleibenden sechs Spieltagen nicht mehr von der Tabellenspitze der Ligue 1 verdrängt werden. Der 24 Punkte zurückliegende Verfolger AS Monaco mit dem Vorarlberger Coach Adi Hütter kassierte mit einem 1:2 bei Stade Brest einen Dämpfer.

Das sechs Runden vor Saisonende weiter in der Liga ungeschlagene PSG spielte gegen den Aufsteiger drückend überlegen, kam aber zu relativ wenigen Torchancen. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Desiré Doué in der 55. Spielminute. Die Pariser jubelten über ihren 11. Meistertitel seit der Saison 2012/13. Kapitän Marquinhos avancierte zum ersten Spieler in der Geschichte, der zehn französische Meisterschaften gewinnen konnte. "Es ist verrückt, ich bin wirklich glücklich. So lange bei einem Spitzenteam zu bleiben, ist eine echte Herausforderung. Die Titel werden in die Geschichte eingehen", sagte der 30-jährige Brasilianer.

Champions League wartet

Viel Zeit zum Feiern bleibt dem Hauptstadt-Club nicht. Am Mittwoch (21.00 Uhr) trifft PSG im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf Aston Villa. Gewonnen hat der Verein den wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb trotz früherer PSG-Stars wie Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé noch nie. "Unser Ziel ist es, alles zu gewinnen", betonte Marquinhos.

Monaco ließ im Kampf um Rang zwei Federn, da in Brest nur Denis Zakaria (63./Elfmeter) traf. Die Niederlage kam unglücklich zustande, zuerst unterlief Ex-Salzburg-Tormann Philipp Köhn ein Eigentor (42.), dann gab es in der 4. Minute der Nachspielzeit noch den entscheidenden Treffer der Heimischen durch Mahdi Camara. Monaco (50 Punkte) sitzen mit Olympique Marseille (49), OGC Nizza (47), OSC Lille (47), RC Straßburg (46) oder Olympique Lyon (45) viele Teams im Nacken. Abgesehen von Nizza haben alle ihr Spiel der 28. Runde noch vor sich.