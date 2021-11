PSG-Wirbel: Messi für Nationalteam fit genug

PSG musste in den vergangenen Wochen auf Lionel Messi verzichten. Dieser reiste nun zum argentinischen Nationalteam und zeigte sich wieder fit.

Bei PSG herrscht Unruhe. Der Grund? Lionel Messis Fitnesszustand!

Sportdirektor Leonardo, hatte Anfang der Woche behauptet, Messi sei "nicht in der körperlichen Verfassung", um für die Nationalmannschaft zu spielen. Er verpasste aufgrund von Knie- und Oberschenkelproblemen die Partien gegen RB Leipzig in der Champions League und Bordeaux in der Liga.

Trotzdem ist der Superstar für die bevorstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen Uruguay und Brasilien fit. Das bestätigt der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni. Messi sei körperlich "in guter Form" und wird spielen.

"Verdient Abkommen mit der FIFA"

Bei PSG hatte Leonardo gegenüber dem französischen Sender "Le Parisien" seinen Unmut ausgedrückt: "Wir sind nicht damit einverstanden, einen Spieler zur Nationenauswahl gehen zu lassen, der unserer Meinung nach nicht in körperlicher Verfassung ist oder sich in der Rehabilitationsphase befindet. Das ist unlogisch, und solche Situationen verdienen ein echtes Abkommen mit der FIFA."

Messis Arbeitspapier bei den Parisern beinhaltet eine Klausel, die es ihm erlaubt, jederzeit zur Nationalmannschaft zu fliegen und für Argentinien Spiele zu bestreiten.