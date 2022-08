U21-Teamspieler Cham trifft bei Clermont-Niederlage

Österreichs U21-Teamspieler Muhammed Cham erzielt seinen zweiten Treffer für Clermont Foot in der Ligue 1

Ein Tor von Österreichs U21-Fußball-Teamspieler Muhammed Cham hat Clermont Foot in der Ligue 1 am Sonntag nicht vor einer 1:2-Niederlage bewahrt. Bei Lorient von Ersatzmann Adrian Grbic gelang dem Neo-Frankreich-Legionär in der 62. Minute mit seinem zweiten Saisontor nur noch der Anschlusstreffer, sein Team hält damit weiter bei sechs Punkten aus vier Spielen. Lorient mischt dank sieben Zählern aus drei Partien derzeit vorne mit.

62' ⚽ BUUUUUUUUT pour le Clermont Foot 63 ???????????? Sur une remise en retrait de Komnen Andric Muhammed Cham reprend en une touche et réduit l'écart. Le CF63 n'a plus qu'un but de retard ???????????? — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) August 28, 2022

Die Tabellenspitze holte sich vor dem Abendspiel von PSG gegen Monaco vorerst Olympique Marseille mit einem 3:0 bei OGC Nizza.