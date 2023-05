Messi schwänzt Meisterfeier – und fliegt nach Barcelona

Der argentinische Superstar hat wohl endgültig mit dem Kapitel Paris abgeschlossen.

Paris Saint-Germain hat sich am Samstag den französischen Fußball-Meistertitel gesichert. Der Hauptstadt-Club holte am Samstag auswärts gegen Racing Straßburg ein 1:1 und ist damit eine Runde vor Schluss bei vier Punkten Vorsprung auf RC Lens nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Am Sonntag wurde die Meisterschaft dann gebührend in Paris gefeiert. Ein Spieler fehlte dabei aber: Lionel Messi. Wie ein Video auf Twitter zeigte, reiste der argentinische Weltmeister ausgerechnet nach Barcelona und besuchte dort ein Coldplay-Konzert. Die anderen Besucher bemerkten die Barca-Legende und stimmten Messi-Chöre an.

Leo Messi, not at UNFP ceremony with PSG tonight — he’s at Coldplay concert in Barcelona. ????️???? #Messi



Barça fans chanting for Leo there, via @gerardromero ⤵️???? pic.twitter.com/Kqia0eWXR0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2023

Der Vertrag des Superstars läuft am Saisonende aus, der 35-Jährige wird sowohl mit seinem Ex-Club FC Barcelona als auch einem Engagement in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.