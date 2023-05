Kickt Messi im Sommer in Österreich?

Es wäre eine Sensation: Im kommenden Sommer könnte Fußball-Superstar Lionel Messi ausgerechnet in Wolfsberg seine Dribbelkünste zum Besten geben.

In der Regel verbindet man den Namen Messi mit den großen Bühnen des Weltfußballs – schließlich steht der Superstar aktuell beim milliardenschweren französischen Scheichklub Paris Saint-Germain unter Vertrag. Dennoch könnte der siebenfache Weltfußballer im kommenden Juli in Kärnten auflaufen.

Denn: Messis Vertrag bei PSG läuft mit Saisonende aus, nach noch zwei Spielen für die Franzosen ist in Paris also Schluss. Messis neuer Klub soll indes bereits feststehen. Seit Wochen verdichten sich die Gerüchte, dass der Argentinier kurz vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal steht, nur noch die Unterschrift soll fehlen.

Saudis kommen zur Vorbereitung nach Kärnten

Saudi-Arabien? Das liegt ja eigentlich noch weiter von Österreich weg als Frankreich. Allerdings hat sich der Saudi-Klub zum Trainingslager in Kärnten angekündigt, genauer gesagt im Villacher Warmbadhof.

Und: Am 15. Juli wurde ein Testspiel gegen den heimischen Bundesligisten WAC fixiert. Sollte der Wechsel des 35-Jährigen also tatsächlich stattfinden, er im Vorbereitungscamp bereits bei seinem neuen Team sein und im Test gegen die "Wölfe" auch auflaufen, wäre Messi erstmals in Österreich zu bestaunen.