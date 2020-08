Holzhauser zeigt Top-Leistungen in Belgien

Nach drei Spieltagen steht Ex-Austria-Kapitän Raphael Holzhauser mit Aufsteiger Beerschot auf Rang Eins in der Tabelle.

Raphael Holzhauser ist im Sommer 2019 zum belgischen Aufsteiger Beerschot V.A. gewechselt. 2015 bis 2018 spielte der 27-Jährige bei der Austria. Holzhauser schlägt in Belgien sofort ein! Am dritten Spieltag schießt der Mittelfeldmann seinen Klub mit einem Treffer in der 29. Minute zu einem 1:0-Sieg gegen den FC Brügge. Der Aufsteiger führt damit nach drei Spieltagen die Tabelle der Jupiler Pro League mit dem Punktemaximum an. Holzhauser hat bereits fünf Scorerpunkte auf seinem Fußball-Konto stehen. Er führt mit drei Toren und zwei Vorlagen die Scorer-Liste in Belgiens höchster Liga an.