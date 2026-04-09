Nach ÖFB-Debüt: Wiegele verlängert langfristig

Florian Wiegele kam spät, aber doch mit 25 Jahren zu seinem ÖFB-Debüt, weil er bei Viktoria Pilsen mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machte. Nun gibt es für den gebürtigen Grazer gleich die nächste Belohnung: Sein Vertrag wurde langfristig verlängert.

Zu Beginn der Saison musste der Österreicher noch auf der Bank Platz nehmen, doch seit November ist Wiegele gesetzt bei den Tschechen, die sich mit Respektabstand auf Rang drei in der Chance Liga befinden.

Der neue Kontrakt von Wiegele bei Pilsen läuft nun bis 2029. "Florian arbeitet täglich hart an sich und bestätigt damit das Potenzial, mit dem er zum Verein kam. Meine Worte werden durch die Nominierung für die Nationalmannschaft bestätigt, die er sich redlich verdient hat. Die Unterzeichnung eines neuen Vertrags ist nun der nächste logische Schritt in unserer Zusammenarbeit", war Sportdirektor Martin Vozabal vollen Lobes.

Auch der ehemalige GAK-Spieler, der 2024 von Leoben nach Pilsen kam, ist natürlich glücklich: "Jedes Spiel im Trikot von Viktoria ist ein großartiges Erlebnis für mich, vor unseren Fans zu spielen, ist einfach fantastisch!" Vor allem auch die rund 190.000-Einwohner-Stadt hat es ihm angetan: "Ich mag Pilsen, es ist eine ruhige Stadt, in der ich mich sowohl privat als auch sportlich sehr wohlfühle."