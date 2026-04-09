ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (67) fordert ärztliches Sport-Rezept für Kinder

Teamchef Ralf Rangnick lobt eine neue Gesundheits-Initiative in Deutschland. Er fordert ein Umdenken: Bewegung müsse zur täglichen Selbstverständlichkeit werden, besonders für die Jüngsten.

Ralf Rangnick meldet sich mit einem wichtigen gesellschaftlichen Appell zu Wort. Er begrüßt, dass im deutshcen Bundesland Rheinland-Pfalz Ärztinnen und Ärzte mittlerweile ein „Rezept für Bewegung“ ausstellen können.

Für den ÖFB-Teamchef ist das ein enorm wichtiger Schritt, da es statt Medikamenten oder Tabletten eine klare Empfehlung für mehr Aktivität, Sport und Gemeinschaft gibt. Für den 67-Jährigen steht fest: Bewegung ist kein „Extra“, sondern die absolute Grundlage für Gesundheit, Entwicklung und die soziale Teilhabe.

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Mehr als 60 Minuten Sport gefordert

Bewegung dürfe laut Rangnick nicht nur als reine Freizeitbeschäftigung, sondern müsse als echte gesellschaftliche Aufgabe verstanden werden. Er nimmt dabei vor allem die Schulen und Kommunen in die Pflicht, um diese Impulse in den Alltag der Kinder weiterzutragen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt für Kinder und Jugendliche derzeit mindestens 60 Minuten körperliche Aktivität pro Tag. Rangnick legt hier jedoch entschlossen nach: Aus seiner Sicht darf und soll es ruhig noch mehr sein.

Am Ende geht es dem Teamchef nicht um bloße Konzepte, sondern um eine ganze Generation, die körperlich und mental gesund aufwächst. Dafür müsse man entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, die Sport im Leben zur täglichen Ausnahme machen.