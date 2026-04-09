Viertelfinale! Lilli Tagger weiter makellos

In ihrem ersten Auftritt bei den Upper Austria Linz, Österreichs größten Frauen Tennis-Turnier, geigt Lilli Tagger weiter auf. Auch im Achtelfinale bleibt die 18-Jährige ohne Satzverlust, nun könnte ein Österreicherinnen-Duell warten.

Nach Paula Badosa, gegen die sie mit 6:4,7:6 die Oberhand behielt, musste nun die als Nummer drei gesetzte Ljudmila Samsonova mit 6:2,7:6(11) daran glauben. Es war die erste Top-50-Spielerin (21.), welche die junge Österreicherin schlagen konnte.

Gegen die Weltranglisten-21. Samsonowa startete Tagger mit einem Break und einem makellosen Auftaktspiel perfekt. Durch das Break zum 5:2 war die Vorentscheidung im ersten Durchgang gefallen, den sie mit der Verwertung ihres zweiten Satzballes nach 38 Minuten beendete. Auch im zweiten Satz war Tagger in der ausverkauften Halle lange die bessere Spielerin und es dauerte nicht lange bis zu ihrem ersten Break zum 2:1. Danach hielt der Teenager seinen Aufschlag sehr souverän, Samsonowa war bei eigenem Service hingegen mehrmals in Gefahr, rettete sich aber jeweils.

Mehrere Satzbälle abgewehrt

Ausgerechnet beim Servieren auf das Match musste Tagger das erste Break zu 5:5 hinnehmen. Wenig später wehrte sie bei eigenem Aufschlag vier Satzbälle der Russin ab. Tagger kämpfte sich aber ins Tiebreak, das zu einer Nervenprobe geriet. Samsonowa vergab erneut mehrere Möglichkeiten auf den Satzausgleich, Tagger ließ ihrerseits zunächst drei Matchbälle ungenutzt, verwertete den nächsten nach 2:02 Stunden Spielzeit aber zum viel umjubelten Sieg.

Nun könnte ein Duell mit einer Neo-Landsfrau warten. Gewinnt auch Anastasia Potapova ihr Achtelfinale, würden sich die beiden im Viertelfinale gegenüber stehen. Potapova bekommt es ebenfalls heute Donenrstag mit der Deutschen Tamara Korpatsch zutun.

Tagger rückt im mit 1.049.083 Millionen Euro datierten Turnier einem möglichen Finale also immer näher. Die Top-100 der WTA-Weltrangliste sind geknackt, im French Open Hauptfeld ist Tagger nun ebenfalls - die Erfolgswelle geht weiter.