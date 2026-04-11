MotoGP-Hoffnung Fermin Aldeguer kämpft sich nach einem schweren Beinbruch zurück. Dabei setzt der 21-jährige Spanier auf die innovative Unterstützung und Technologie von Weltfußballer Cristiano Ronaldo.

Der zweitjüngste MotoGP-Rennsieger der Geschichte, Fermin Aldeguer, hat sich dem Athleten-Rehabilitationszentrum AVA angeschlossen. Dieses Projekt wurde im vergangenen Jahr von Weltfußballer Cristiano Ronaldo ins Leben gerufen, der kurz vor seiner sechsten Weltmeisterschaft steht. Aldeguer zog sich im Januar, bei einem Training auf dem Aspar Circuit in Valencia einen Bruch des linken Beins zu und setzt nun alles auf eine schnelle Genesung.

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CR7 Technologie im Wohnzimmer

Die Zusammenarbeit mit Ronaldos Zentrum ermöglicht dem Spanier den Zugriff auf modernste Geräte. Laut seinem Manager Hector Faubel wurde Aldeguer sogar eine Ausrüstung direkt nach Hause geliefert, die identisch mit der von Cristiano Ronaldo ist. Dazu gehört unter anderem eine spezielle Druckkammer, die bereits im privaten Fitnessstudio des Rennfahrers installiert wurde, um die Heilung des Beinbruchs massiv zu beschleunigen.

Lange Karriere als Ziel

Aldeguer, der am Ostersonntag seinen 21. Geburtstag feierte, möchte durch diese Profi-Methoden Spätfolgen seiner Verletzung verhindern. Im AVA-Kader befinden sich neben Fußballern auch andere Motorsport-Größen wie der Formel-E-Pilot Antonio Felix da Costa. Während Red Bull in Salzburg ein eigenes Performance Center betreibt, setzen Fahrer wie Aldeguer verstärkt auf individuelle High-Tech-Lösungen für die immer höheren körperlichen Belastungen in der MotoGP.