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Potapova siegt: Österreicher-Duell im Viertelfinale
© GEPA

Upper Austria

Potapova siegt: Österreicher-Duell im Viertelfinale

09.04.26, 21:19
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Nach Lilli Tagger hat auch Neo-Österreicherin Anastasia Potapova ihr Achtelfinal-Duell bei den Upper Austria Linz souverän in zwei Sätzen gewonnen. Nun treffen die zwei rot-weiß-roten Überfliegerinnen im Viertelfinale aufeinander.

Ein Duell der Gigantinnen aus österreichischer Sicht, denn den beiden reicht aktuell keine andere ÖTV-Athletin das Wasser. Nun können sie ihre Kräfte zum ersten Mal im direkten Vergleich (3. Spiel am Freitag nach 13 Uhr)  messen, nachdem sie vor wenigen Tagen noch gemeinsam das Doppel gespielt haben.

Potapova besiegte die Deutsche Tamara Korpatsch klar mit 6:2, 6:1 und ist damit wie Tagger noch ohne Satzverlust. Die ehemalige Russin hatte das Turnier 2023 bereits gewonnen, nun ist es ihr erster Auftritt im neuen Heimatland.

"Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier wieder im Viertelfinale stehe", sagte Potapova. Das Match gegen Tagger werde sehr speziell. "Es ist unglaublich und einfach schön, dass hier in Österreich zwei Österreicherinnen im Viertelfinale spielen, ich bin sehr stolz auf uns."

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