Gregoritsch-Tor reicht nicht! Augsburg verspielt 2:0-Führung gegen Hoffenheim

In der deutschen Bundesliga gab es beim 2:2 zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim keinen Sieger. ÖFB-Star Michael Gregoritsch traf zwar früh, am Ende stand jedoch für beide Teams ein enttäuschendes Remis.

Der FC Augsburg hat am Freitagabend einen sicher geglaubten Sieg gegen die TSG Hoffenheim aus der Hand gegeben. Die Mannschaft von ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch trennte sich vor heimischer Kulisse mit 2:2 von den Gästen aus dem Kraichgau. Besonders bitter: Die Augsburger verspielten nicht nur eine komfortable Führung, sondern vergaben durch Alexis Claude-Maurice kurz vor dem Ende (85.) auch noch einen Elfmeter und damit den möglichen Dreier.

Früher Jubel im Österreicher-Duell

Dabei erwischten die Gastgeber einen Start nach Maß. Michael Gregoritsch war bereits in der 14. Minute zur Stelle und erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0. Für den großgewachsenen Steirer war es ein Erfolgserlebnis in einer ansonsten zerfahrenen Partie. Doch die Freude währte nicht lange, denn die Augsburger Verteidigung schwächelte noch vor dem Seitenwechsel und ließ die TSG Hoffenheim zurück in die Partie kommen.

Ilzer-Krise verschärft sich weiter

Für Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer bleibt die Lage angespannt. Zwar bewies seine Truppe nach dem frühen Rückstand Moral, doch die TSG ist nun schon seit vier Spielen in Folge sieglos. In der Tabelle belegen die Hoffenheimer, bei denen Alexander Prass in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, derzeit noch den fünften Rang. Der FC Augsburg wartet hingegen seit bereits fünf Partien auf ein volles Erfolgserlebnis und stagniert auf Platz zehn.

Vergebene Großchance vom Punkt

In der Schlussphase hatten die bayerischen Schwaben den Sieg auf dem Fuß. Nach einem Foulpfiff trat Alexis Claude-Maurice in der 85. Minute zum Strafstoß an, scheiterte jedoch kläglich. Damit blieb es beim Unentschieden, das keinem der beiden Teams im Kampf um die Europacup-Plätze wirklich weiterhilft.