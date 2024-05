Penalty-Weltrekord: Entscheidung nach 56 Elfern

Israelischen Medienberichten zufolge wurde die Partie am Dienstagabend erst nach 56 Elfmetern beendet. Nachdem es nach Verlängerung 2:2 gestanden hatte, musste das Spiel durch Elfmeterschießen entschieden werden. Dabei brauchten die Zuschauer Geduld und die Spieler Kraft wie Nerven: Am Ende siegte Gastgeber Dimona 23:22.

A new world record was set tonight in Israel. M.S. Dimona beat Shimshon Tel Aviv 23:22 in a penalty shootout in the third league playoff semifinal. In the historic duel, 56 penalties were kicked, more than the 54 penalties kicked in March 2022, when Washington beat Bedlington in… pic.twitter.com/U2v7DikKT6