Pures Chaos im Transfer-Poker um Arnautovic

Kommt es zur Wende? Statt nach Bologna zieht es Arnautovic plötzlich in die Türkei.

Was für ein Theater! Eigentlich war alles klar mit Bologna und Marko Arnautović. Shanghai Port erklärte sich bereit, den 2022 auslaufenden Vertrag mit dem 32-Jährigen aufzulösen, womit er ablösefrei nach Italien gehen könnte. Arnie fordert allerdings eine Abfindungszahlung in Höhe von vier Millionen Euro. Die Chinesen legen sich quer. Jetzt soll Shanghai sogar eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro fordern. Diese soll die Abfindungsforderung refinanzieren. Der FC Bologna steigt auf die Barrikaden. Wie Tutto Bologna Web berichtet, schaltet der Serie-A-Klub jetzt Anwälte ein, um unseren EURO-Helden mit seinem aktuellen Arbeitgeber zu unterstützen. Findet man nicht bald eine Lösung, will sich Bologna mit Alternativen beschäftigen.

Besiktas und Fenerbahçe bieten 4 Mio. Euro im Jahr

Oder kommt alles doch ganz anders? Denn mittlerweile steht Arnautović auch bei anderen Vereinen auf der Liste. Fenerbahçe und Beşiktaş sollen Arnautović ein lukratives Angebot unterbreitet haben. Beide türkischen Klubs bieten einen Dreijahresvertrag, der Arnautović vier Millionen EURO im Jahr einbringt. Bei Bologna würde der Stürmer "nur" 2,7 Millionen Euro verdienen. Dazu ist sowohl Fenerbahçe als auch Beşiktaş bereit, die gewünschte Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro zu bezahlen.

Mit Meister Beşiktaş hätte Arnautović Chancen auf die Champions League, Fenerbahçe steht schon fix in der Gruppenphase der Europa League. Bologna ist nicht im internationalen Geschäft vertreten. Dazu würde er bei Fenerbahçe auf einen alten Bekannten treffen. Unter Coach Vítor Pereira lief "Arnie" schon in Schanghai auf.