Gastgeber Kamerun bei Afrika-Cup schon im Achtelfinale

4:1 gegen Äthiopien zweiter Sieg in Gruppe.

Gastgeber Kamerun hat beim Fußball-Afrika-Cup auch sein zweites Gruppenspiel gewonnen und steht damit vorzeitig im Achtelfinale. Vincent Aboubakar und Karl Toko Ekambi trafen am Donnerstag beim 4:1 (1:1) gegen Äthiopien jeweils zweimal. Der Außenseiter war in Yaounde durch Dawa Hottesa in der 4. Minute überraschend in Führung gegangen. Kapitän Aboubakar hält nun bereits bei vier Turniertreffern. Bei Kamerun dieses Mal nur auf der Bank saß Salzburg-Profi Jerome Onguene.

Im Abendspiel der Gruppe A gewann Burkina Faso gegen Kap Verde mit 1:0 und blieb dank des ersten Punktegewinns im Aufstiegsrennen. Kap Verde muss zum Abschluss der Gruppenphase nun gegen Kamerun antreten.