× Glasscherben-Attacke auf Celtic-Tormann

Das Schottland-Derby zwischen den Rangers und Celtic Glasgow wurde von einem hässlichen Vorfall zu Beginn der zweiten Hälfte überschattet, als Glassplitter aus dem Strafraum von Celtic-Tormann Joe Hart entfernt werden mussten. Berichten zufolge war eine Flasche aus dem Publikum geworfen worden und zerschellt. Ordner entfernten die Splitter, die Partie konnte nach einer Verzögerung fortgesetzt werden.

The start of the second-half between Rangers and Celtic was delayed after a glass bottle was thrown on to the pitch. pic.twitter.com/c71UEQVAVt