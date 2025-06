Guardiola schimpft über Klub-WM: "Kann uns zerstören"

Starcoach sorgt sich um die mangelnde Erholung durch das Turnier-Antreten

Manchester City hat bei der Fußball-Club-WM in den USA bisher einen starken Eindruck hinterlassen. Trainer Josep Guardiola ist allerdings sehr besorgt mit Blick auf die Zukunft. Die fehlende Pause und mangelnde Erholung vor dem Beginn der neuen Saison könne sein Team "zerstören". Das sagte der Spanier vor dem Achtelfinale gegen Al-Hilal in der Nacht auf Dienstag. Die Kritik von Jürgen Klopp an dem auf 32 Teams aufgeblasenen Turnier könne er absolut nachvollziehen.

Am 25. Mai waren in der englischen Premier League die letzten Saisonspiele über die Bühne gegangen. Schon am 18. Juni waren die "Citizens" dann gegen Wydad (2:0) bei dem Großevent in den USA erstmals gefordert. Durch das souveräne Erreichen der K.o.-Phase mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 13:2 verlängert sich das Engagement, bis höchstens zum Finale am 13. Juli. Nur etwas mehr als ein Monat später wird ab 16. August in der englischen Liga wieder regelmäßig um Punkte gekämpft.

Laut Guardiola könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie sehr die Club-WM den Kader beanspruchen werde, die Frage müsse man später im Jahr noch einmal stellen. "Ich werde dann vielleicht sagen, wir sind eine Katastrophe, erschöpft. Die WM hat uns zerstört", verlautete Guardiola. Da es dieses Turnier in dieser Form noch nie gegeben habe, gebe es aber auch keine Gewissheit. "Wir werden sehen."

Guardiola mit Klopp auf einer Linie

Erst am Samstag hatte Jürgen Klopp die Club-WM heftig kritisiert und als "die schlechteste Idee, die jemals im Fußball umgesetzt wurde", bezeichnet. "Da denken sich Leute etwas aus, die mit dem Tagesgeschäft noch nie etwas zu tun hatten oder nichts mehr damit zu tun haben", sagte der langjährige Liverpool-Cheftrainer und aktuelle "Head of Global Soccer" bei Red Bull. Fehlende "körperliche und geistige" Erholung werde negative Auswirkungen haben.

"Ich habe eine große Befürchtung. Dass in der kommenden Saison Spieler Verletzungen erleiden, die sie noch nie hatten. Wenn nicht in der kommenden, dann passiert es bei der WM oder danach", vermutete Klopp. Laut Guardiola habe man gemeinsam in der Vergangenheit vergeblich um mehr Pausen für die Spieler und Trainer gekämpft. "Ich verstehe seine Meinung und teile seine Ansicht", sagte Guardiola.