Hammer-Gerücht! Harry Kane vor Wechsel zu DIESEM Top-Klub

Laut Medienberichten plant Bayern-Superstar seinen Bayern-Abschied nach zwei Jahren in diesem Sommer.

Seit zwei Jahren geht Harry Kane für den FC Bayern auf Torjagd. Im Vorjahr verfolgte ihn sein Titel-Fluch auch nach Deutschland. Heuer dürfte es endlich mit dem ersten Meisterschaftsgewinn in der Karriere des englischen Nationalteam-Kapitäns klappen, sogar das Double mit dem Champions-League-Titel wäre noch möglich. Dennoch dürfte der 31-Jährige genug von Deutschland haben und seine Rückkehr nach England planen.

Der Vertrag des Super-Knipsers (57 Tore in 56 Bundesliga-Spielen) läuft noch bis Juni 2027, also müsste der mögliche Abnehmer wohl tief in die Tasche greifen, um sich die Dienste von Kane zu sichern. Laut transfermarkt.at liegt sein Marktwert derzeit bei 90 Millionen Euro. Immerhin würde den Bayern ein Fiasko, wie bei dem Schnäppchen-Wechsel (45 Mio. €) von Robert Lewandowski, erspart bleiben, denn Kane hat in seinem Vertrag eine festgeschriebene Ausstiegsklausel.

Im Winter haderte Kane noch mit seiner anhaltenden Titellosigkeit und sprach davon, eines Tages nach England zurückzukehren und auch in seiner Heimat einen großen Titel zu gewinnen. Das könnte früher geschehen, als geplant. Denn wie die spanische Zeitung "El Nacional" berichtet, will der Engländer bereits nächste Saison wieder auf der Insel auf Torjagd gehen. Er soll auch schon seine Wunsch-Destination auserkoren haben.

Kane überlässt nichts dem Zufall

Unlängst meinte der Brite noch, dass er sehr glücklich in München sei: "Es fühlt sich an, als wäre es ein großer Teil meines Lebens." Dazu, dass er im Sommer den Verein für 76 Millionen Euro verlassen dürfte oder im Winter um 65 Millionen Euro das München verlassen könnte, wollte er allerdings nichts sagen.



Doch wohin könnte Kane gehen? Vor seinem Transfer zum deutschen Rekordmeister wurde immer wieder ein Wechsel zum englischen Rekordmeister Manchester United spekuliert. Doch mittlerweile dürfte Kane ganz andere Pläne haben.

So soll ein Transfer zum großen FC Liverpool, die unter Coach Arne Slot am Weg zum Meistertitel sind, im Raum stehen. Bei den "Reds" dürfte Superstar Mohamed Salah im Sommer seinen Abschied planen. Noch dazu ist man mit dem derzeitigen Solo-Stürmer Darwin Nunez alles andere als zufrieden. Ein Knipser Marke Kane wäre eine absolute Bereicherung und würde den Salah-Abgang umgehend vergessen machen.