Schnappt sich der FC Bayern DIESEN Liverpool-Superstar?

Der Superstar könnte ablösefrei nach München wechseln

Langsam aber sicher neigt sich die aktuelle Saison ihrem Ende zu und beim FC Liverpool sind mit Virgil van Dijk, Mohamed Salah und Trent Alexander-Arnold gleich drei Superstars noch immer ohne neuen Vertrag.

Die Reds würden das Trio gerne halten, allerdings stocken die Vertragsverhandlungen bereits seit Monaten. Während Salah immer wieder mit Clubs aus Saudi-Arabien und Alexander-Arnold mit Real in Verbindung gebracht wird, könnte van Dijk in der deutschen Bundesliga landen.

Berichten zufolge soll der FC Bayern großes Interesse am Innenverteidiger zeigen. Der Holländer selbst vermied zuletzt ein Bekenntnis zu Liverpool. „Ich hatte bereits eine tolle Zeit und mal sehen, was die Zukunft bringt. Was in Zukunft passiert, weiß ich derzeit nicht.“ Möglich, dass der 33-Jährige noch einmal eine neue Herausforderung sucht.