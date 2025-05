Hammer-Gerücht um Xavi Hernández (35)

Der ehemalige Barcelona-Trainer ist heiß begehrt.

Im Vorjahr endete Xavis Amtszeit bei seinem FC Barcelona nach einem Hickhack mit Klub-Boss Laporta recht spektakulär. Nun könnte der 45-Jährige wieder auf einer Trainerbank Platz nehmen – in der Wüste!

Wie Sky berichtet, ist der Katalane heißer Kandidat auf die Nachfolge von Jorge Jesus bei Al-Hilal in Saudi-Arabien. Der Portugiese war am Samstag beim Klub aus Riad entlassen worden. Al-Hilal ist amtierender Meister, liegt in der aktuellen Spielzeit aber drei Punkte hinter Al-Ittihad.

Für ein Engagement Xavis in der Wüste würde wohl nicht nur ein millionenschweres Angebot sprechen, sondern auch die Teilnahme Al-Hilals bei der Klub-WM im Juni. Zudem war der Spanier schon einmal in der Wüste tätig: Von 2019 bis 2021 betreute die Barca-Legende Al-Sadd in Katar.