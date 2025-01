Hammer-Gerücht um Zinedine Zidane (52)

Der Ex-Real-Coach könnte auf die Trainerbank zurückkehren.

Frankreichs Weltmeistertrainer Didier Deschamps hört übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach der Fußball-WM 2026 als Nationalcoach auf. Den Angaben zufolge wird sich der 56-Jährige dazu am Mittwoch um 13.00 Uhr im französischen TV-Sender TF1 äußern. Sein Vertrag läuft nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko aus.

© Getty ×

In Frankreich würde damit eine Ära enden. Deschamps ist seit 2012 Trainer von Les Bleus. Er trat die Nachfolge von Laurent Blanc an. Sein größter Erfolg mit der Équipe Tricolore war der Gewinn des WM-Titels 2018 in Russland. Zuletzt hatte es aber Kritik an dem Coach und der Mannschaft gegeben.

Übernimmt Zidane?

Als Nachfolger soll niemand Geringerer als Zinedine Zidane bereitstehen. Der 52-Jährige ist seit seiner ruhmreichen Zeit bei Real Madrid (3 Champions-League-Titel) bereits seit 2021 ohne Job und will Berichten zufolge nur eine Mannschaft trainieren: die Équipe Tricolore. Dieser Traum könnte nun im kommenden Jahr in Erfüllung gehen.