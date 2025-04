Honsak schießt Heidenheim zu Sieg gegen Stuttgart

Mathias Honsak hat als "Joker" zugeschlagen und dem FC Heidenheim im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga drei Punkte beschert.

Der Österreicher wurde am Freitagabend im Gastspiel beim VfB Stuttgart in der 79. Minute eingewechselt und traf zehn Minuten später zum 1:0-Erfolg. Nach drei Niederlagen in Folge gegen Topteams vergrößerten die Heidenheimer ihren Vorsprung auf Rang 17 auf fünf Punkte und festigten den Relegationsplatz.

Für den VfB war es dagegen die sechste Liga-Heimniederlage in Folge. Insgesamt gewannen die Schwaben nur eines der jüngsten zehn Spiele in der Bundesliga und hinken den eigenen Ansprüchen weiter hinterher. Auf die Europacup-Plätze wird es das Team von Trainer Sebastian Hoeneß kaum noch schaffen. Die letzte Chance wird wohl das Finale im DFB-Pokal bieten.