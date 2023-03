'Ibra' zeigt nach Verletzung irren Weg zurück

Der Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimović war in den letzten Jahren verletzungsgeplagt. Auf Instagram dokumentierte er seinen harten Weg zurück auf den Rasen.

Der 41-jährige Ibrahimović ist ein Phänomen. In einem Alter, wo andere Spieler mit den Leistungen abzubauen beginnen, drehte der Schwede erst so richtig auf. 'Ibrakadabra' war nicht nur für Barcelona auf Torejagd, sondern spielte auf für PSG, LA Galaxy und jetzt den italienischen Meister AC Milan. In den letzten Jahren verfolgten Ibrahimović aber immer wieder Verletzungen. Nach einer Knie-OP im Mai fiel der Stürmer bis Anfang Februar aus.

In den Spielen gegen Turin und Monza war er zwar im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz. Gegen Bergamo gab Ibrahimović dann sein umjubeltes Comeback. Seinen harten Weg zurück dokumentierte er auch auf Instagram. Da war Ibrahimović mit Krücken, im Schwimmbad, bei der Reha und beim Krafttraining zu sehen.

Die harte Arbeit hat sich für Ibrahimović ausgezahlt. In seiner wahrscheinlich letzten Saison konnte der Stürmer noch einmal auf den grünen Rasen zurückkehren.