In letzter Sekunde: Inter jubelt über hart umkämpften Sieg

Champions-League-Finalist Inter Mailand jubelt spät bei der Klub-WM! Die Italiener drehten ein 0:1 gegen Urawa in der Nachspielzeit noch in einen 2:1-Sieg um.

Inter rannte gegen Urawa lange einem Rückstand hinterher. Ryoma Watanabe brachte die Japaner in Seattle in Führung, nachdem die Mailänder defensiv nachlässig agiert hatten.

Die "Reds" verteidigten den Vorsprung geschickt, ein Lattenkopfball von Lautaro Martinez war bis zur Pause die beste aber auch einzige Ausgleichschance. Nach Seitenwechsel legte Inter aber nach. Martinez traf schließlich per Traumtor zum Ausgleich (78.). Der argentinische Torjäger übernahm einen Eckball verkehrt zum Tor stehend volley.

Bei Urawa schwanden mehr und mehr die Kräfte, die Japaner schienen den Punkt aber über die Zeit zu retten. Bis zur 92. Minute. Valentin Carboni verwertete nach einer der vielen Inter-Flanken in den gegnerischen Strafraum. Für Trainer Cristian Chivu war es der erste Sieg seiner Amtszeit bei den Nerazzurri. Inter liegt in Gruppe E vor der abschließenden Partie gegen River Plate vorerst voran. Mehr dazu in Kürze...