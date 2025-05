Arnautovic-Drama im Titel-Krimi

Der ÖFB-Star stand in der Nachspielzeit gleich zweimal im Mittelpunkt.

Die Entscheidung über den italienischen Fußball-Meistertitel fällt erst in der 38. und letzten Runde. Tabellenführer SSC Napoli kam am Sonntag überraschend beim 16. Parma über ein torloses Remis nicht hinaus, wahrte aber das Plus von einem Punkt auf Inter Mailand. Der Titelverteidiger trennte sich im Schlager vom Sechsten Lazio Rom 2:2. Mehr wurde es auch deshalb nicht, da der erst in der 91. Minute eingewechselte Marko Arnautovic im Finish eine Topchance ausließ.

Der ÖFB-Teamstürmer wurde in der 94. Minute durch einen Acerbi-Kopfball im Strafraum bedient, schlug allerdings aus kurzer Distanz am Ball vorbei, weshalb die Führung ausblieb. Vier Minuten später wurde ein Kopfballtreffer des Wieners zurecht wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Das auch sehr zum Leidwesen des nur auf der Tribüne mitfiebernden Topstürmers Lautaro Martinez. Für die Inter-Tore sorgten Yann Aurel Bisseck (45.+2) und Denzel Dumfries (79.). Lazio schlug jeweils durch den 37-jährigen Routinier Pedro Rodriguez (72., 90./Elfmeter) zurück.

Zum Abschluss tritt der Champions-League-Finalist kommenden Sonntag bei Como an, Napoli hat Cagliari zu Gast. Im Kampf um Rang vier befindet sich Juventus Turin nach einem 2:0 gegen Udinese in der Pole Position. Einen Zähler dahinter lauert die AS Roma nach einem 3:1 gegen AC Milan. Der Elfte Torino verlor mit Valentino Lazaro (bis zur 71.) bei Lecce mit 0:1.