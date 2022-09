Aufsteiger Monza schießt Juventus in die Krise

Nächster Rückschlag für Italiens Rekordmeister Juventus. Die Turiner verlieren auch gegen Monza, für den Aufsteiger war es der erste Sieg in der höchsten Spielklasse.

Udinese Calcio hat seinen Siegeszug in der Serie A fortgesetzt. Der Club aus dem Friaul bezwang am Sonntag den italienischen Fußball-Vizemeister Inter Mailand vor eigenem Publikum 3:1. Bis zur 84. Minute stand es noch 1:1, dann trafen Jaka Bijol sowie in der Nachspielzeit Tolgay Arslan und schossen Udine zum fünften Sieg in Folge. Die Tabellenführung könnten die Weiß-Schwarzen nach den späteren Spielen des Tages dann aber schon wieder los sein.

Indes kassierte der kriselnde Rekordmeister Juventus Turin bei Nachzügler Monza eine 0:1-(0:0)-Niederlage und bescherte dem Gegner den ersten Saisonsieg. Eingeleitet wurde die Schmach vom neu geholten Angel Di Maria mit einer Unbeherrschtheit. Der Argentinier sah für ein Nachschlagen in der 40. Minute die Rote Karte. Monza traf durch den Dänen Christian Gytkjaer eine gute Viertelstunde vor Schluss.

Der Druck auf Trainer Massimiliano Allegri erhöht sich damit weiter. In der Champions League steht der italienische Vorzeigeclub nach zwei Runden und zwei Niederlagen, zuletzt daheim gegen Benfica Lissabon, schon unter Druck. In der Serie A gab es bisher erst zwei Siege, man steht - sechs Punkte hinter Udinese - auf Platz acht.