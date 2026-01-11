Nach Superteam-Triumph wartet jetzt Einzel in Zakopane

Nach dem überlegenen Team-Sieg am Samstag wollen Jan Hörl und Stephan Embacher den Erfolg in Zakopane am Sonntag fortsetzen. Beim Einzel-Weltcup fehlen jedoch die ÖSV-Stars Stefan Kraft und Daniel Tschofenig.

Die ÖSV-Adler jagen am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) den nächsten Sieg in Zakopane. Nach dem klaren Triumph im olympischen Superteambewerb sind Jan Hörl und Stephan Embacher hoch motiviert. Allerdings fehlen die gesetzten ÖSV-Stars Stefan Kraft und Daniel Tschofenig, die das gesamte Wochenende in Polen pausieren.

Überlegener Start-Ziel-Sieg im Team

Hörl und Embacher hatten am Samstag den ersten Superteambewerb der Saison dominiert. Das Duo, das bei der Vierschanzentournee die Plätze zwei und drei belegt hatte, feierte einen klaren Sieg mit 47,6 Punkten Vorsprung vor Slowenien und 64,1 vor Polen. Es war der zweite volle Erfolg für Österreich seit Bestehen dieses Bewerbes. Hörl sorgte gleich zu Beginn mit einem 141-Meter-Satz für den perfekten Start.

Hörl: "Zwei Sprünge waren Bombe"

Jan Hörl zeigte sich als bester Mann des Tages. "Zwei waren Bombe, der dritte war ein bisserl abgesessen", sagte der Österreicher im ORF zu seiner Performance. Sein Urteil über den Teamkollegen: "Stephan hat einen Superjob gemacht." Embacher selbst war mit seinen Sprüngen weniger zufrieden: "Die Sprünge waren leider noch nicht ganz so gut." Über Hörl sagte er: "Er ist brutal gut gesprungen - wie eine Maschine."

© getty

Duell mit Slowene Prevc erwartet

Für den Einzelbewerb hofft Hörl, seine tolle Tagesverfassung mitnehmen zu können. Der direkte Vergleich mit dem Slowenen Domen Prevc, der im Gegensatz zu den pausierenden Österreichern in Zakopane weilt, wird am Sonntag erwartet. Das reduzierte Teambewerbs-Format mit nur zwei Athleten ersetzt künftig den traditionellen Vierer-Mannschaftsbewerb bei Olympischen Spielen.