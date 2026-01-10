Nach Olympia-Knall: Neuer ORF-Hammer um Rainer Pariasek

Die nächste Entscheidung um den Kult-Moderator (61) ist gefallen.

Die Enttäuschung bei vielen Ski-Fans ist groß. Rainer Pariasek wird bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina nicht wie von vielen erhofft das Olympia-Magazin moderieren, sondern wird im Zielraum der Damen-Skiwettbewerbe eingesetzt. Die Herren-Rennen übernimmt Alina Zellhofer.

Kitzbühel und Schladming

Dennoch gibt es Trost für viele Pariasek-Fans. Wie berichtet, wird der 61-Jährige bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel Super-G und Abfahrt moderieren und muss lediglich im Slalom (diesen übernimmt wie im Vorjahr Alina Zellhofer) aussetzen.

© GEPA

Nun ist klar, dass Pariasek ein weiteres Weltcup-Highlight bekommt. So wird der 61-Jährige die beiden Nightevents (Riesentorlauf und Slalom) in Schladming am 27. und 28. Jänner moderieren.

Fans dürfen sich also auf den ein oder anderen Schmankerl bei den Heimrennen vor Olympia freuen.