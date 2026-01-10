Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Rainer Pariasek
© GEPA

Kult-Moderator

Nach Olympia-Knall: Neuer ORF-Hammer um Rainer Pariasek

10.01.26, 07:40
Teilen

Die nächste Entscheidung um den Kult-Moderator (61) ist gefallen. 

Die Enttäuschung bei vielen Ski-Fans ist groß. Rainer Pariasek wird bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina nicht wie von vielen erhofft das Olympia-Magazin moderieren, sondern wird im Zielraum der Damen-Skiwettbewerbe eingesetzt. Die Herren-Rennen übernimmt Alina Zellhofer.

Kitzbühel und Schladming

Dennoch gibt es Trost für viele Pariasek-Fans. Wie berichtet, wird der 61-Jährige bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel Super-G und Abfahrt moderieren und muss lediglich im Slalom (diesen übernimmt wie im Vorjahr Alina Zellhofer) aussetzen.

Rainer Pariasek
© GEPA

Nun ist klar, dass Pariasek ein weiteres Weltcup-Highlight bekommt. So wird der 61-Jährige die beiden Nightevents (Riesentorlauf und Slalom) in Schladming am 27. und 28. Jänner moderieren.

Fans dürfen sich also auf den ein oder anderen Schmankerl bei den Heimrennen vor Olympia freuen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden