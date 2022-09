Kult-Stadion San Siro wird komplett abgerissen

Eines der kultigsten Fußballstadien der Welt, das San Siro in Mailand, wird komplett abgerissen, um Platz für ein Milliardenprojekt zu schaffen.

Es gilt als eines der kultigsten Stadien der Welt. Das Giuseppe Meazza Stadion von Mailand, besser bekannt als San Siro, wird komplett abgerissen. Das berichtet am Dienstagnachmittag die italienische Zeitung "La Gazzetta dello Sport".

Die Heimat der beiden Mailänder Klubs wird nach den olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo abgerissen, um dem neuen Milliardenprojekt Platz zu machen. Die neue Heimat, die als "Kathedrale" benannt wird, soll auf dem selben Grund wie das San Siro gebaut werden.

Ursprünglich war vorgesehen, dass Elemente des Giuseppe Meazza Stadions beibehalten werden sollen. Die spiralförmigen Stiegenhäuser an der Außenseite des Stadions sollten im Neubau mit verankert werden. Diese Pläne wurden über den Haufen geworfen und nun soll zur Gänze ein neues Schmuckstück her, was bis zu 60.000 Fans Platz bieten soll.

Der voraussichtliche Baubeginn ist für 2024 geplant. Die Eröffnung wird für die Saison 2027/28 prognostiziert.