Kurioses Aus! Gattuso schmeißt bei Fiorentina hin

Nur wenige Wochen nach dessen Verpflichtung, wirft Gennaro Gattuso das Handtuch bei seinem neuen Serie-A-Klub Fiorentina.

Der italienische Fußball-Erstligist AC Fiorentina hat sich nach nur wenigen Wochen von Trainer Gennaro Gattuso getrennt. Die Fiorentina und Gattuso hätten einvernehmlich entschieden, die Vereinbarungen nicht weiter zu verfolgen und die kommende Saison nicht gemeinsam zu beginnen, teilte der Verein am Donnerstag in Florenz mit. Der Club arbeite daran, eine Trainer-Entscheidung zu finden, so dass Fiorentina wieder auf die Ergebnisse zusteuerten, die sie verdienten, hieß es.

Zwischen der Klubführung und dem italienischen Ex-Profi sollen Unstimmigkeiten bezüglich der Transferstrategie gewesen sein.

In der abgelaufenen Saison der Serie A war Gattuso auf der Trainerbank des SSC Napoli gesessen. Mit dem Team erreichte er am Ende Rang fünf und verpasste damit knapp die erhoffte Champions-League-Platzierung. Napoli und Gattuso trennten sich daraufhin und kurz darauf stand er bereits als neuer Übungsleiter in Florenz fest.