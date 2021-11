Mailand-Derby endet mit Remis

Im Derby Inter Mailand gegen AC Mailand teilen sich nach einem umkämpften 1:1-Remis der Tabellenzweite und -Dritte die Punkte.

An der Tabellenspitze gab es keine Veränderungen, weil die zwei Top-Teams Napoli und Milan jeweils nur einen Punkt holten. Napoli gab mit dem 1:1 zu Hause gegen Hellas Verona zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte ab, führt aber weiter punktgleich vor Milan, das im Mailänder Stadtderby gegen Inter 1:1 spielte.

Das 175. Serie-A-Derby zwischen diesen beiden großen Klubs endete umkämpft - und es waren viele Highlights drin. Am Ende haben sich die Rossoneri für eine gute Schlussoffensive nicht mehr belohnt, davor haben die Nerazzurri das 2:1 verpasst. Insgesamt ging das Remis also in Ordnung.