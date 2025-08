Fußball-Profi Matthias Braunöder ist vom italienischen Erstligisten Como an den Serie-B-Club SSC Bari verliehen worden

Das gab der Club aus Süditalien am Mittwoch bekannt. Der im Jänner 2024 von der Wiener Austria an den Comer See gewechselte Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison im Team von Trainer Cesc Fàbregas nur noch sporadisch zum Einsatz. Sein Vertrag bei Como läuft noch bis 2027.