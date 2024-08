Der österreichische Innenverteidiger Flavius Daniliuc ist kurz vor Ende der Transferfrist von US Salernitana an den italienischen Fußball-Erstligisten Hellas Verona verliehen worden.

Wie der Serie-A-Club am Samstag bekanntgab, habe man sich auch Kaufoptionsrechte gesichert. Von Jänner bis Juni war der 23-Jährige an Salzburg verliehen gewesen. Bei der EM in Deutschland gehörte der dreimalige Nationalteamspieler dem ÖFB-Kader an, wurde aber nicht eingesetzt.