Bologna hat ein Angebot über 6 Millionen Euro der AS Roma abgelehnt.

AS Roma ist offenkundig mit seinen Plänen zur Verpflichtung von Marko Arnautovic gescheitert. Obwohl der Fußballclub aus der Hauptstadt sein Angebot für den ÖFB-Star von 3,5 Millionen Euro auf sechs Millionen Euro aufgestockt hat, konnte Sportdirektor Tiago Pinto den FC Bologna nicht überreden, Arnautovic nach Rom ziehen zu lassen, berichtete die Sporttageszeitung "Corriere dello Sport" am Dienstag. Dabei hatte sich der Stürmer bereits für den Transfer erklärt.

Roma scheiterte am Widerstand von Bologna-Eigentümer Joey Saputo, der sich um keinen Preis von Arnautovic trennen will, berichtete das Blatt. Saputo betrachte Arnautovic als unverzichtbaren Spieler für die kommende Saison. Der 108-fache ÖFB-Teamspieler steht bei Bologna noch bis 2025 unter Vertrag. Saputo hatte in den vergangenen Wochen bereits ein Angebot von AC Milan für Arnautovic abgelehnt.

FC Bolognas Weigerung, Arnautovic nach Rom ziehen zu lassen, ist ein schwerer Schlag für Roma-Trainer Jose Mourinho, für den der Wiener als Wunschkandidat galt. Mourinho hatte Arnautovic bereits bei Inter Mailand in der Triple-Saison 2009/10 trainiert. Mourinho hatte sich bei Roma-Eigentümer Dan Friedkin zuletzt wegen mangelnder Investitionen in neue Spieler beschwert.