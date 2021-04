Johnsons Wembley-Plan droht zu scheitern

Englands Premierminister Boris Johnsons Ambition ein mit 90.000 Fans gefülltes Wembley Stadium beim Finale der Euro 2021 zu präsentieren droht zu scheitern.

Boris Johnson hat bereits zugegeben, dass er "weit davon entfernt" ist, Details einer Zertifizierungs-Telefon-App fertigzustellen. Außerdem erhält der englische Premierminister durch einige skeptische Backbench-Abgeordneten ordentlich Gegenwind.. Da andere Teile der Freizeitindustrie ebenfalls davor warnen, sich den möglichen Auswirkungen der Technologie auf die bürgerlichen Freiheiten zu widersetzen, ist ihre weit verbreitete Verwendung rechtzeitig für das Finale der Euro 2021 zweifelhaft.

Johnson sah sich jedoch auch mit Forderungen konfrontiert, die Technologie zu beschleunigen. Das von der Premier League beauftragte medizinische Unternehmen, um Spieler zu testen, besteht seit "Project Restart" darauf, dass digitale Pässe der realistischste Weg zu allen Veranstaltungsorten in diesem Sommer sind.

Avi Lasarow, Geschäftsführer des digitalen Gesundheitsunternehmens Prenetics, sagte gegenüber "Telegraph Sport": „Die beste Chance, dass Stadien in diesem Jahr optimal geöffnet werden, ist ein digitaler Gesundheitspass, der die Probleme des Covid-Status in sicherer und privater Form behandelt.“

Detaillierte Gesundheitspässe entscheidend

Lasarow sagte, dass detaillierte Gesundheitspässe für Spieler eine entscheidende Rolle bei der Eindämmung der Virusverbreitung unter Fußballspielern gespielt hätten, nachdem seine Firma von Englands Spitzengruppe eingestellt worden war, um sicherzustellen, dass "Project Restart" im letzten Sommer stattfinden konnte. "Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass klinische digitale Gesundheitspässe zu einem Instrument werden, das Familien bei Großveranstaltungen beruhigt", sagte er.

"In der Premier League haben wir fast seit Beginn klinische Gesundheitspässe mit ihnen geführt. Bei jedem einzelnen Spiel im ganzen Land ermöglicht der Gesundheitspass den Zugang zur roten Zone, damit die Spieler sicher spielen können." Ich denke, sie sind der natürliche Wegbereiter, um wieder ins Geschäft zu kommen und zur Arbeit zu gehen. "

"Weit davon entfernt, Pläne abzuschließen"

Auf seiner Pressekonferenz in der Downing Street am Montag sagte der Premierminister, die Regierung sei "weit davon entfernt, Pläne abzuschließen". Der Masseneinsatz der umstrittenen Technologie, so schlug er vor, werde erst in der vierten Phase der Sperrroute ab dem 21. Juni in Betracht gezogen. Covid-19-Kontrollen werden weiterhin bei Stadion durchgeführt, wobei der englische Fußballverband sicherstellt, dass die Fans vor und nach dem FA Cup Halbfinale und dem Carabao Cup Finale getestet werden.

Telegraph Sport geht davon aus, dass Johnson in den letzten Wochen bereits auf Widerstand von hochrangigen Wissenschaftlern wegen seines privaten Ehrgeizes gestoßen ist, Wembley bis zum 11. Juli voll zu machen. Die FA wird der UEFA diese Woche mitteilen, dass man hofft, bis zum Halbfinale zu 50 Prozent voll zu sein.

Pilotprojekt beim Ligapokalfinale

Als Pilotprojekt will man 8.000 Zuschauern, die einen negativen Test vorweisen können, am 25. April beim Ligapokalfinale zwischen Manchester City und Tottenham ins Wembley lassen.. Das FA-Cup-Halbfinale zwischen Leicester und Southampton am 18. April könnte dann auch 4.000 Fans begrüßen. Das Wembley Stadium, das 90.000 Zuschauer fassen kann, wird voraussichtlich sieben Spiele austragen, darunter das EM-Halbfinale und das -Finale im Juli.

Mark Bullingham, der FA-Chef, sagte am Wochenende, dass "das Endziel" "volle Stadien sind, hoffentlich bis zum Ende der Euro der Männer".

In einem wichtigen Anzeichen dafür, dass Großbritannien das Virus besiegt, verzeichnete die Premier League in zwei Testrunden nur ein positives Ergebnis.