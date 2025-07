Kein Bruder-Duell: Bellingham kannte Gelb-Regel nicht

Das Duell der Bellingham-Brüder im Viertelfinale der Klub-Wm fällt aus.

Real Madrid und Borussia Dortmund haben den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Club-WM in den USA geschafft. Die ohne den verletzungsbedingt fehlenden ÖFB-Star David Alaba angetretenen "Königlichen" behielten am Dienstag im europäischen Achtelfinalduell mit Juventus Turin in Miami mit 1:0 (0:0) die Oberhand. Um weitere 13,125 Mio. Euro reicher ist auch Borussia Dortmund. Der BVB zitterte sich in Atlanta zu einem 2:1 (2:0) gegen CF Monterrey aus Mexiko.

Am Samstag treffen die beiden Aufsteiger im MetLife-Stadion von New Jersey im Viertelfinale aufeinander. Die Runde der letzten acht Teams ist nunmehr mit fünf europäischen (neben Real und Dortmund auch PSG, Bayern, Chelsea), einem asiatischen (Al Hilal) und zwei südamerikanischen Mannschaften (Fluminense, Palmeiras) komplett.

Ein Doppelpack von Serhou Guirassy (14., 24.) in der starken ersten Dortmunder Halbzeit reichte dem in der zweiten Hälfte umso stärker nachlassenden BVB zum Sieg. Zweimal bewies Karim Adeyemi ein gutes Auge für seinen Sturmpartner. German Berterame (48.) schoss das Anschlusstor für Monterrey, das bis zum Spielende immer wieder am BVB-Keeper Gregor Kobel scheiterte.

Duell der Bellingham-Brüder fällt aus

Marcel Sabitzer kam im ersten Abendspiel der Dortmunder in der 55. Minute für den im Viertelfinale gelbgesperrten Jobe Bellingham ins Spiel. Der 19-jährige Engländer verpasst wegen seiner zweiten Gelben Karte im Turnier das Bruder-Duell mit Real-Star Jude Bellingham. Offenbar war Jobe nicht ausreichend über die Regel aufgeklärt. "Er wusste es gar nicht und war dementsprechend sehr überrascht, als er das gehört hat", sagte Trainer Niko Kovac.

"Wir sind glücklich. Wir haben überperformt und die Gruppe überstanden", sagte Kovac nach dem Sieg und meinte angesichts des Viertelfinalduells gegen Real und Trainer Xabi Alonso: "Das ist ein Bonus für uns, und nun gegen den größten Club der Welt zu spielen, ist eine schöne Herausforderung."