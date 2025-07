Gonzalo Garcia köpfelt Real Madrid ins Viertelfinale

Nach RB Salzburg ist jetzt auch Juventus im Achtelfinale der Klub-WM am frisch formierten Real-Express von Neo-Coach Xabi Alonso gescheitert.

Die Königlichen setzten sich gegen die „Alte Dame“ mit 1:0 durch und sicherten sich damit das 13,2-Millionen-Dollar-schwere Viertelfinalticket. Dort wartet nun der Sieger aus dem Duell Dortmund gegen Monterrey.

Juve startet gefährlicher

Im Hard Rock Stadium kochte nicht nur die Luft – auch auf dem Platz ging es von der ersten Minute heiß her. Während zunächst Juve – inklusive einer Lupfer-Chance von Kolo Muani (7.) – am Drücker war, übernahm im weiteren Verlauf der spanische Vizemeister die Chancenmehrheit. Das Runde wollte jedoch nicht ins Eckige, sodass es beim 0:0 blieb.

Youngster knallt Königlichen weiter

Nach dem Seitenwechsel platzte dann der Knoten: Trent flankt punktgenau in den Strafraum, wo García am höchsten steigt und den Ball in die Maschen köpft – 1:0 (54.) Real! Das war der Wendepunkt. Fortan dominierte Real die Partie komplett, während die starken Italiener aus der ersten Halbzeit abtauchten. Fast gelingt Valverde (61.) sogar noch das 2:0 mit einem sehenswerten Fallrückzieher, doch Keeper Di Gregorio parierte glänzend. Am Ende reicht jedoch ein Tor und Real zieht souverän ins WM-Viertelfinale ein.