Knalleffekt: Cristiano Ronaldo hat sich entschieden

Der Superstar verkündet, wo er kommende Saison spielen wird.

Das Rätselraten ist zu Ende. Nachdem es zuletzt wilde Spekulationen um Cristiano Ronaldo gegeben hatte, spricht der Superstar nun Klartext. „Es wird sich nichts ändern“, so der 40-Jährige nach dem Triumph in der Nations League. Er werde auch weiterhin für Al-Nassr in der Wüste spielen. Ronaldo wird seinen auslaufenden Vertrag in Saudi-Arabien verlängern.

Damit ist auch klar, dass Ronaldo nicht bei der Club-WM (14. Juni bis 13. Juli) in den USA spielen wird. Bei einem Transfer bis Dienstag wäre eine Teilnahme theoretisch noch möglich gewesen.

© Getty ×

Viele Gerüchte

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte zuletzt jedoch Spekulationen angeheizt, dass der Offensivstar mittels Vereinswechsel bei dem Turnier auflaufen könnte. Es habe Gespräche und Angebote gegeben, erklärte Ronaldo. Doch seine Entscheidung ist nun fix.

Ein allzu schnelles Karriereende plant der 40-Jährige offenbar aber auch nicht. Er habe nicht mehr viele Jahre zu spielen, im Moment fühle er sich jedoch gut. "Ich genieße es", sagte Ronaldo. Er wisse noch nicht, wann Schluss ist.