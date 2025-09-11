Kurzer Jubel, lange Pause! Missglückter Rückwärtssalto endet mit Kreuzbandriss

Ein missglückter Rückwärtssalto nach seinem Tor hat Kirill Mogel die Saison gekostet. Der Russe riss sich die Kreuzbänder und wird neun Monate pausieren müssen - sein Klub kommentierte die Virale Jubel-Panne trocken.

Kirill Mogel hätte sich den Rückwärtssalto sparen sollen: Statt den Torjubel zu genießen, landete der Dinamo Barnaul-Stürmer unsanft auf dem Rasen. Die Diagnose: Kreuzbandriss und neun Monate Zwangspause.

Klub mit sarkastischem Rat

Sein Verein kommentierte den Vorfall mit trockenem Humor: "Junge Spieler sollten mehr trainieren und weniger über Jubel nachdenken". Immerhin habe Mogel nun reichlich Zeit, über alternative Torfeiern nachzudenken.

Viraler Ausrutscher

Das Video des missglückten Saltos verbreitete sich schneller als Mogel nach seinem Tor. Der Stürmer hatte gerade mal vier Minuten gebraucht, um sich vom Matchwinner zum Patienten zu befördern.