Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Kirill Mogel
© x

Virale Jubel-Panne

Kurzer Jubel, lange Pause! Missglückter Rückwärtssalto endet mit Kreuzbandriss

11.09.25, 16:08
Teilen

Ein missglückter Rückwärtssalto nach seinem Tor hat Kirill Mogel die Saison gekostet. Der Russe riss sich die Kreuzbänder und wird neun Monate pausieren müssen - sein Klub kommentierte die Virale Jubel-Panne trocken.

Kirill Mogel hätte sich den Rückwärtssalto sparen sollen: Statt den Torjubel zu genießen, landete der Dinamo Barnaul-Stürmer unsanft auf dem Rasen. Die Diagnose: Kreuzbandriss und neun Monate Zwangspause.

Klub mit sarkastischem Rat

Sein Verein kommentierte den Vorfall mit trockenem Humor: "Junge Spieler sollten mehr trainieren und weniger über Jubel nachdenken". Immerhin habe Mogel nun reichlich Zeit, über alternative Torfeiern nachzudenken.

Viraler Ausrutscher

Das Video des missglückten Saltos verbreitete sich schneller als Mogel nach seinem Tor. Der Stürmer hatte gerade mal vier Minuten gebraucht, um sich vom Matchwinner zum Patienten zu befördern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden