Lainer-Tor zu wenig! Gladbach mit 1:3-Pleite gegen Mainz

h das erste Tor von Stefan Lainer in der deutschen Fußball-Bundesliga seit über zwei Jahren hat Borussia Mönchengladbach nicht vor einer Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05 bewahrt.

Der Rechtsverteidiger traf am Freitag in der 73. Minute zum 1:2 aus Sicht der Gastgeber, am Ende gewann der FSV durch Treffer von Paul Nebel (39.), Dominik Kohr (48.) und Nadiem Amiri (77.) mit 3:1 und schob sich mit dem vierten Sieg in Folge auf Platz drei. Gladbach bleibt Achter.

Bei den Siegern war Phillipp Mwene so wie auf der Gegenseite Lainer, der zuletzt am 7. Jänner 2022 gegen die Bayern getroffen hatte, über die komplette Distanz im Einsatz. Kevin Stöger wurde bei den Borussen in der 56. Minute ausgetauscht.