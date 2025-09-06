Luis Suarez: Mega-Sperre nach Spuck-Eklat

Fußball-Altstar Luis Suárez ist für sein Verhalten nach dem verlorenen Finale im Leagues Cup für sechs Spiele des nordamerikanischen Bewerbs gesperrt worden.

Der 38-jährige Stürmer von Inter Miami war nach dem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien dem Augenschein nach zudem in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suárez hatte sich am Tag vor Bekanntwerden der Sperre entschuldigt.

Außer dem ehemaligen Nationalspieler Uruguays muss Miami in der kommenden Saison auch in zwei Partien des Leagues Cups auf Sergio Busquets verzichten. Auch der Spanier war ebenfalls in die Tumulte involviert. Für drei Spiele gesperrt wurde Tomás Avilés. Steven Lenhart aus dem Betreuerstab der Seattle Sounders kassierte eine Fünf-Spiele-Sperre.

Der Leagues Cup ist ein von der Major League Soccer losgelöster Wettkampf. Nach Angaben von US-Medien ist es denkbar, dass auch die MLS noch Strafen für die Profis ausspricht. Alle Sperren sind zudem mit Geldstrafen verbunden, über deren Höhe es zunächst keine Angaben gab.