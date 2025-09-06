Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Luis Suarez
© Getty

MLS

Luis Suarez: Mega-Sperre nach Spuck-Eklat

06.09.25, 14:33
Teilen

Fußball-Altstar Luis Suárez ist für sein Verhalten nach dem verlorenen Finale im Leagues Cup für sechs Spiele des nordamerikanischen Bewerbs gesperrt worden. 

Der 38-jährige Stürmer von Inter Miami war nach dem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien dem Augenschein nach zudem in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suárez hatte sich am Tag vor Bekanntwerden der Sperre entschuldigt.

 Außer dem ehemaligen Nationalspieler Uruguays muss Miami in der kommenden Saison auch in zwei Partien des Leagues Cups auf Sergio Busquets verzichten. Auch der Spanier war ebenfalls in die Tumulte involviert. Für drei Spiele gesperrt wurde Tomás Avilés. Steven Lenhart aus dem Betreuerstab der Seattle Sounders kassierte eine Fünf-Spiele-Sperre.

Der Leagues Cup ist ein von der Major League Soccer losgelöster Wettkampf. Nach Angaben von US-Medien ist es denkbar, dass auch die MLS noch Strafen für die Profis ausspricht. Alle Sperren sind zudem mit Geldstrafen verbunden, über deren Höhe es zunächst keine Angaben gab.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden