Mega-Knaller-Sonntag in Fußball Europa

In Europas Top-Ligen jagd am Sonntag ein Highlight das andere! Während in Spanien der "El Clásico" zwischen Real und Barcelona ansteht, kämpfen in Deutschland die Bayern und der BVB um den Anschlus an die Tabellenspitze. In England ist Manchester City an der Anfield Road zu Gast.

Die Entscheidungsfreude von vielen Fußball-Fans wird am Sonntag gewaltig auf die Probe gestellt. In Europas Top-Ligen kommt es zu hochkarätigen Partien, die sehr viel Brisanz und Spannung versprechen. Allen voran steht der "El Clásico" zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona, bei dem es um die Tabellenführung geht.

Alaba bittet Lewandowski zum Tanz

Spanien ist im Clásico-Fieber! Mit Real Madrid und dem FC Barcelona kreuzen am Sonntag (ab 16.15 Uhr im Sport24-Liveticker) DIE Top-Klubs der Primera División ihre Klingen. Dazu kommt eine äußerst dramatische Ausgangsposition: Barça führt die Tabelle aktuell nur wegen des besseren Torverhältnisses vor den punktegleichen Madrilenen an. Heißt: Der Clásico-Sieger lacht von der Spitze.

Die Generalprobe verpatzten beide Teams. Die Katalanen kamen in der Champions League nicht über ein 3:3 gegen Inter hinaus und stehen vor dem Aus in der Gruppenphase. „Es ist brutal für uns“, meinte Trainer Xavi. Er betonte aber: „Wir werden den Chip wechseln, uns auf den Clásico vorbereiten und an die Liga denken.“ Real trennte sich von Schachtar Donezk nur 1:1, der Punkt reichte aber für den Aufstieg. Dazu schonte Trainer Carlo Ancelotti einige Stars für den Liga-Hit. Ein Vorteil? „Ich glaube nicht“, sagte der Coach. Außenbahnspieler Lucas Vázquez meinte: „Wir kommen in guter Verfassung zum Clásico, aus einer guten Dynamik. Wir glauben an uns und werden alles geben.“

Ein ganz harter Job kommt auf ÖFB-Legionär David Alaba zu. Reals Abwehrchef muss Super-Torjäger Robert Lewandowski stoppen. Der Barça-Star netzte in zwölf Pflichtspielen heuer schon 14 Mal. Die Torschützenliste der Primera División führt der Pole mit neun Toren an. Beide Teams sind in der Liga heuer noch ungeschlagen, feierten sieben Siege und mussten sich nur einmal mit einem Unentschieden zufrieden geben.

Bayern trifft im großen Schlager auf Freiburg

Nach dem 4:2-Erfolg in der Champions League bei Pilsen geht der FC Bayern mit viel Selbstvertrauen in den Liga-Hit gegen den FC Freiburg (ab 19.30 Uhr im Sport24-Liveticker). „Jetzt wollen wir uns Spiel für Spiel in einen Rausch spielen“, tönt Mittelfeldmotor Leon Goretzka. Mit einem Sieg könnte der Rekordmeister am morgigen Gegner vorbeiziehen und Platz zwei in der Tabelle erobern. Trainer Julian Nagelsmann will nun auch in der Liga „wieder die richtige Richtung einschlagen“. Aber: Mit Freiburg kommt morgen das derzeit auswärtsstärkste Team, noch dazu sind ÖFB-Torjäger Michael Gregoritsch und Co. seit sieben Liga-Partien ungeschlagen. Nur bei den Bayern konnte Freiburg in der Liga noch nie gewinnen.

Ein weiteres Topspiel der Deutschen Bundesliga geht in Berlin über die Bühne. Der überraschende Tabellenführer Union Berlin (mit Christoper Trimmel) möchte den positiven Schwung vom Europa-League-Sieg gegen Malmö FF (1:0) mitnehmen. Die Unioner haben den besten Saisonstart ihrer Geschichte hingelegt und empfangen am Sonntag um 17.30 Uhr (hier geht es zum Sport24-Liveticker) Borussia Dortmund, die in der Champions-League nicht über ein 1:1 gegen den FC Sevilla hinauskamen. Dennoch haben die Borussen den Grundstein für den Achtelfinal-Einzug gelegt. BVB-Coach Edin Terzic ist vor den Eisernen gewarnt: "Union ist die Mannschaft, die die meisten Zweikämpfe führt, und die laufstärkste Mannschaft der Liga. Wir müssen dagegenhalten. Es geht darum, den Abstand von vier Punkten auf einen Punkt zu verkürzen.“

Klopp zittert vor Pep

Im Premier-League-Kracher bekommt es am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Sport24-Liveticker) der FC Liverpool mit Manchester City zu tun. Die "Reds" hinken in der Liga hinterher und liegen nur auf dem 10. Platz – der Rückstand auf Manchester City beträgt bereits 13 (!) Punkte. Dennoch will die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp den „Citizens“ heute die erste Saisonniederlage zufügen. Durch das 7:1 am Mittwoch in der Königsklasse bei den Glasgow Rangers ist die Stimmung gut. „Aber wir wissen, wen wir am Sonntag begrüßen. Das wird ein anderes Spiel“, so Klopp.

In Frankreich empfängt das Pariser Star-Ensemble den drittplatzierten Verfolger Olympique Marseille. Sowohl Spitzenreiter Paris Saint-Germain (0:0 bei Stade de Reims) als auch Marseille (1:2 gegen Ajaccio) haben am vergangenen Wochenende wichtige Punkte liegen gelassen. Im direkten Duell wollen beide Mannschaften morgen eine Reaktion zeigen. Anstoß ist um 20.45 Uhr (hier geht es zum Sport24-Liveticker).

Marko Arnautovic und Stefan Posch stehen mit Bologna bei Napoli vor einer Herkulesaufgabe. Neun Spiele, sieben Siege und zwei Remis – das ist Napolis Bilanz nach dem starken Saisonstart, die berechtigt von der Tabellenspitze lachen. Am Sonntag (ab 18 Uhr im Sport24-Liveticker) müssen die ÖFB-Kicker Marko Arnautovic und Stefan Posch mit dem Tabellen-17. Bologna auswärts beim Leader bestehen. Unter Neo-Coach Thiago Motta gab es in drei Partien bisher erst einen Punkt.

Hier die Übersicht des Super-Sonntags:

Spanien - LaLiga

16.15 Uhr Real Madrid - FC Barcelona (zum Live-Ticker)

Deutschland - Bundesliga

17.30 Uhr 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund (zum Live-Ticker)

19.30 Uhr FC Bayern München - SC Freiburg (zum Live-Ticker)

England - Premier League

17.30 Uhr FC Liverpool - Manchester City (zum Live-Ticker)

Italien - Serie A

18 Uhr SSC Neapel - FC Bologna (zum Live-Ticker)

Frankreich - Ligue 1

20.45 Uhr Paris St. Germain - Olympique Marseille (zum Live-Ticker)