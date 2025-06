Messi bei Klub-WM ohne Chance: Paris überrollt Miami

Lionel Messi und Inter Miami scheiden bei der Klub-WM im Achtelfinale aus. Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain war zu stark und schießt das US-Team klar mit 4:0 vom Platz.

Das von den US-Fans erhoffte „Wunder von Atlanta“ blieb aus: Inter Miami mit dem erschreckend harmlosen Superstar Lionel Messi und seinen Altherren-Kollegen hatte am Sonntag im Achtelfinale der Klub-WM gegen die frisch gebackenen Champions-League-Sieger von Paris Saint-Germain, dem ehemaligen Klub des Superstars aus Argentinien nicht den Funken einer Chance und ging 0:4 unter.

Drei Siege fehlen PSG zum nächsten Coup

Während sich der ehemalige Weltfußballer Messi das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub zwei Jahre nach dem Abschied Richtung USA anders vorgestellt hat und heuer ohne Titel bleibt (nach dem Leagues-Cup 2023 als Trostpreis), ist PSG nach Champions League und Double in Frankreich auf dem Weg zum nächsten Titel. Im Viertelfinale am Samstag geht‘s gegen den Sieger aus Bayern gegen Flamengo (ab 22 Uhr im LIVE-TICKER).

Bereits nach fünf Minuten stellt Joao Neves per Kopf auf 1:0 für PSG (6.). In der 39. Minute hat der Portugiese seinen Doppelpack geschnürt – 2:0 nach einem schlimmen Ballverlust von Inter-Routinier Busquets. Kurz vor der Pause irritiert Fabian Inter-Verteidiger Aviles, der den Ball ins eigene Tor springen lässt – 3:0 (44.). Ratlose Gesichter bei Messi, Suarez & Co., die allerdings so gut wie nichts getan hatten, um das drohende Debakel zu verhindern.

Noch in der Nachspielzeit der 1. Hälfte stellte Hakimi auf 4:0 (45.+3). Nach Seitenwechsel brachte PSG-Coach Luis Enrique Baraldo und Zaire-Emery für Marquinhos bzw. Fabian, die offenbar mit vollen Akkus im Viertelfinale auflaufen sollen. Für die letzte halbe Stunde kam Dembelé für Doppeltorschütze Neves, aber auch der Superstar schaffte es nicht, das Miami-Torkonto weiter zu erhöhen.