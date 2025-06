Verkündet Thomas Müller hier sein Karriere-Ende?

Die Bayern warten bei der Klub-WM auf ihren Kracher gegen den Brasilien-Topklub Flamengo. Doch was macht Thomas Müller?

Währenddessen hat Thomas Müller angedeutet, dass es mit seiner Karriere doch schon in diesem Sommer vorbei sein könnte.

"Das Gesamtpaket muss passen"

Eigentlich war man davon ausgegangen, dass Müller noch eine Zeit dranhängt und dann erst die Fußballschuhe an den Nagel hängt. Doch das muss scheinbar nicht sein, wenn es nach der Bayern-Ikone geht. Im Interview mit DAZN sagte er: „Es ist relativ einfach: Das Gesamtpaket muss passen. Gleichzeitig ist das aber auch schwierig, denn was ist ein passendes Gesamtpaket?“

Weiter in den USA?

Beim Gesamtpaket ging man immer davon aus, dass Müller das in den USA sucht - die Klub-WM sozusagen als Testlauf, um dann in der MLS anzuheuern. Aber: Müller deutet an, dass er schon nach der WM in diesem Sommer Schluss machen könnte: „Ich würde gerne etwas Neues entdecken, weshalb entferntere oder exotischere Länder da einen Vorteil gegenüber der heimischen Liga haben. Ich habe das zwar nie offiziell ausgeschlossen, aber das habe ich jetzt eher nicht so im Sinn. Es geht aber auch um ein sportliches Projekt.“

Ausgang offen

Und dann der Müller-Hammer: „Vielleicht höre ich aber tatsächlich auch auf. Alles ist noch möglich und ich mache mir da keinen Stress.“ Die Fans müssen sich also weiter gedulden, ob sie ihren Liebling nochmal auf dem Feld sehen in der neuen Saison. Ausgang offen.