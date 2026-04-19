Messi schießt Miami vor Mega-Kulisse zum Sieg

Im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Meistertrainer Javier Mascherano hat der achtmalige Weltfußballer Lionel Messi seinen Club Inter Miami mit zwei Toren zum vierten Saisonsieg in der MLS geführt.

Miami gewann bei den Colorado Rapids mit 3:2 und sprang in der Tabelle der Eastern Conference auf Platz zwei. Aufgrund des großen Interesses wurde das Spiel ins NFL-Stadion der Denver Broncos verlegt, 75.824 Zuschauer waren die zweitgrößte Kulisse in der Geschichte der MLS.

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Nur das Stadtderby zwischen den Los Angeles Galaxy und dem Los Angeles FC im Juli 2023 hatte mehr Fans (82.110) ins Stadion gelockt.