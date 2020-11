Nach Debakel: Deutsche fordern Löw-Aus

Nach dem katastrophalen 0:6-Debakel gegen Spanien, muss der deutschen Weltmeister-Trainer um seinen Job zittern.

Spanien hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag eine historische Lehrstunde erteilt. Die Spanier führten die Deutschen zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase in Sevilla mit 6:0 (3:0) vor und schnappten sich den Gruppensieg sowie das Ticket zum Finalturnier. Mann des Spiels war Ferran Torres mit drei Toren (33., 55., 72.). Für Deutschland war es die höchste Länderspiel-Niederlage seit einem 0:6 gegen Österreich im Jahr 1931.

Der Weltmeister von 2014 wirkte vor leeren Rängen in Sevilla völlig überfordert. Manchester Citys Ferran Torres traf nach einem Lattenkopfball von Dani Olmo sowie nach Assists von Jose Gaya und Fabian Ruiz. Dazu waren bereits in der ersten Hälfte Alvaro Morata (17.) und Rodri (38.) jeweils per Kopf nach einem Corner erfolgreich. Für den Endstand sorgte Mikel Oyarzabal neuerlich nach Gaya-Vorarbeit (89.).

Muss Jogi Löw gehen?

Nun steht Teamchef Jogi Löw vor dem Aus. „Das war ein rabenschwarzer Tag. Nichts funktionierte, weder in der Defensive noch in der Offensive", erklärte Deutschlands Teamchef nach der höchsten Niederlage seiner Amtszeit. "Wir sind heute klar zurückgeworfen worden. In jeglicher Beziehung war es schlecht." Der 60-Jährige vermisste Körpersprache, Körperspannung, Zweikampfverhalten. "Keine Organisation, keine Kommunikation. Das war tödlich."

Löw sprach von einer großen Enttäuschung. "Wir haben gesagt, dass wir den Spielern das Vertrauen schenken wollen. Wir waren auf einem guten Weg. Aber wir sind noch nicht soweit, wie wir geglaubt, gehofft haben." Man müsse nun "die richtigen Schlüsse ziehen", meinte Löw. "Es ist unsere Aufgabe und Pflicht, das alles zu hinterfragen."

Wie die „BILD“ berichtet, wackelt Löws Trainerstuhl nun schon gewaltig. Manager Oliver Bierhoff hatte bereits vor dem Spiel gesagt, dass der Trainer an Ergebnissen gemessen wird. Nach dem Spiel stand Bierhoff noch zum Coach: „Das Vertrauen in Jogi Löw ist vollkommen da, absolut. Daran ändert auch dieses Spiel nichts.“

Doch die Stimmen für einem freiwilligen Löw-Rücktritt werden immer lauter. Nach dem blamablen Ausscheiden bei der WM 2018 kommt Deutschland nicht mehr auf Touren. Jetzt scheint das Fass endgültig übergelaufen zu sein. Wohl spätestens nach der EM im kommenden Jahr wird man wohl auf einen neuen Trainer setzen.