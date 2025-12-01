Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Flamengo
© APA/AFP/FRANCK FIFE

Copa Libertadores

Nach Triumph: Brasilien-Stars zerstören "CL-Trophäe"

01.12.25, 18:28
Teilen

Die Copa Libertadores-Trophäe, die Flamengo am Samstag gewonnen hatte, wurde bei den Feierlichkeiten beschädigt. 

Flamengo besiegte Palmeiras im Finale in Lima, Peru, mit 1:0 und ist damit der erste brasilianische Verein, der den prestigeträchtigen Pokal zum vierten Mal gewinnen konnte.

Siegesparade in den Straßen von Rio 

Spieler und Betreuer von Flamengo feierten am Sonntagnachmittag mit einer Siegesparade in den Straßen von Rio de Janeiro. Schätzungsweise 500.000 Menschen nahmen an den Feierlichkeiten teil.

Mit Klebeband umwickelt  

Spieler und Betreuer hoben die Trophäe abwechselnd in die Höhe. Bilder zeigten, dass der obere Teil der Trophäe, eine Figur eines zum Schuss bereiten Fußballers, mit Klebeband umwickelt war.

Die Figur war zuvor zerbrochen

Flamengo hofft, am Mittwoch im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro vor heimischer Kulisse die brasilianische Meisterschaft gegen Ceará perfekt zu machen. Sie liegen mit fünf Punkten Vorsprung vor Palmeiras an der Tabellenspitze, wobei noch zwei Spiele ausstehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden