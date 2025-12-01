Nach Triumph: Brasilien-Stars zerstören "CL-Trophäe"

Die Copa Libertadores-Trophäe, die Flamengo am Samstag gewonnen hatte, wurde bei den Feierlichkeiten beschädigt.

Flamengo besiegte Palmeiras im Finale in Lima, Peru, mit 1:0 und ist damit der erste brasilianische Verein, der den prestigeträchtigen Pokal zum vierten Mal gewinnen konnte.

Siegesparade in den Straßen von Rio

Spieler und Betreuer von Flamengo feierten am Sonntagnachmittag mit einer Siegesparade in den Straßen von Rio de Janeiro. Schätzungsweise 500.000 Menschen nahmen an den Feierlichkeiten teil.

Mit Klebeband umwickelt

Spieler und Betreuer hoben die Trophäe abwechselnd in die Höhe. Bilder zeigten, dass der obere Teil der Trophäe, eine Figur eines zum Schuss bereiten Fußballers, mit Klebeband umwickelt war.

Die Figur war zuvor zerbrochen

Flamengo hofft, am Mittwoch im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro vor heimischer Kulisse die brasilianische Meisterschaft gegen Ceará perfekt zu machen. Sie liegen mit fünf Punkten Vorsprung vor Palmeiras an der Tabellenspitze, wobei noch zwei Spiele ausstehen.