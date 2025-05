Neo-Teamchef Ancelotti verzichtet auf Neymar

Der neue brasilianische Fußball-Teamchef Carlo Ancelotti verzichtet vorerst auf Neymar.

Der 33-jährige Offensivspieler des FC Santos, der nach einer Oberschenkelverletzung erst kürzlich wieder fit geworden ist, scheint nicht im ersten Aufgebot des italienischen Ex-Trainers von Real Madrid auf. Gegenüber dem Team, das im März gegen Argentinien deutlich 1:4 verloren hatte, gibt es 13 personelle Veränderungen.

Unter anderem stehen Richarlison, Antony und Casemiro nach längeren Absenzen vor einem Comeback. Mit Casemiro gewann Ancelotti 2014 und 2022 die Champions League, bevor der Mittelfeldspieler von Real Madrid zu Manchester United wechselte. Brasilien trifft in der WM-Qualifikation am 5. Juni auf Ecuador und am 10. Juni auf Paraguay.