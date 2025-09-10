Nordamerika ruft: Diese europäischen Teams sind auf WM-Kurs

18 von 48 Teams haben ihr WM-Ticket für Nordamerika bereits sicher. 30 Startplätze sind noch zu vergeben – davon allein 16 in Europa! Die Qualifikation läuft noch bis November. Wer sichert sich die letzten Tickets, und wer muss noch bangen?

Die Qualifikation für die erste XXL-WM mit 48 statt 32 Mannschaften läuft auf Hochtouren. Während in Asien, Südamerika und Afrika schon 18 Teams ihre Koffer packen könnten – darunter Japan, Südkorea, Brasilien, Argentinien und Marokko – spitzt sich der Kampf in Europa jetzt erst richtig zu. 54 Teams kämpfen in 12 Gruppen um gerade einmal 16 Startplätze – so viele wie nie zuvor. Kein Wunder, dass das Spektakel niemand verpassen will.

DFB mit Katastrophenstart

Seit März läuft die WM-Quali in Europa bereits für die sechs Fünfergruppen. Die restlichen Vierergruppen starteten aufgrund von zwei Spielen weniger erst im September. Auch die vier Teilnehmer des Nations-League-Finalturniers (Portugal, Spanien, Frankreich & Deutschland), darunter auch Deutschland, mussten in Vierergruppen antreten.

Doch beim DFB-Team herrscht trotz Startschuss bereits nach zwei Spielen Krisenstimmung. Die 0:2-Pleite zum Auftakt gegen die Slowakei und der mühsam erkämpfte 3:1-Heimsieg gegen Nordirland überzeugten nicht. Mit nur drei Punkten aus zwei Spielen liegt die Elf von Coach Julian Nagelsmann, der vor Quali-Beginn bereits vom fünften WM-Titel sprach, nur auf Platz drei hinter Nordirland und der Slowakei. Bis November heißt es: durchbeißen! Andernfalls droht statt WM-Triumph sogar das Aus – nur die 12 Gruppensieger sind direkt qualifiziert, die restlichen vier Tickets werden im März über Play-offs vergeben.

Wikinger Haaland auf WM-Kurs

Deutlich besser läuft es derweil für Norwegen. Nach 28 Jahren Abstinenz und fünf Siegen aus fünf Spielen in Gruppe I stehen die Wikinger glänzend im Rennen. Besonders beeindruckten Erling Haaland und Thelo Aasgaard beim 11:1-Kantersieg gegen Moldau: Haaland traf fünfmal, Aasgaard viermal. Mit 15 Punkten und sechs Punkten Vorsprung auf Italien sind die Zeichen für Norwegen und Haaland bereits glänzend.

Auch Spanien setzt auf junge Talente: Lamine Yamal, der sich im Sommer 2024 mit gerade einmal 17 Jahren zum Europameister krönte, will nun auch WM-Luft schnuppern. In Gruppe E ist mit Bulgarien, Türkei und Georgien nach zwei Siegen zwar noch alles offen. Doch der 6:0-Kantersieg gegen die Türkei zuletzt machte klar, wohin die Reise gehen soll.

Das ewige Duell: Messi vs. Ronaldo

Und dann wäre da noch das ewige Duell bzw. der "letzte Tanz" zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Messi hat mit Argentinien sein Ticket bereits sicher. Und auch Ronaldo ist auf bestem Weg zu seiner sechsten WM. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen führt Portugal Gruppe F vor Armenien, Ungarn und Irland an. Dass Ronaldo noch immer trifft, bewies erst zuletzt beim 3:2-Erfolg gegen Ungarn. In der 58. Minute netzte CR7 per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1 für seine Farben und stellte mit seinem 39. Treffer den Rekord für die meisten Tore in WM-Qualifikationen ein. Zudem fehlt dem "WM-Opi" in seinem Trophäenschrank noch ein letzter großer Coup. Und den will er sich in den USA holen.