Nullnummer: EM-Test-Kracher bleibt torlos

EM-Titelverteidiger Portugal und Spanien suchen noch nach ihrer Euro-Form - im Testspiel vor dem großen Turnier trennt man sich nur 0:0.

Im großen Test-Krahcer vor der Euro ternnten sich Spanien und Portugal im Metropolitano-Stadion von Madrid torlos. Sowohl Portugals Fernando Santos als auch sein Trainerkollege Luis Enrique nutzten die Partie zum Testen. Die Hausherren hatten im Finish zwei gute Möglichkeiten auf den Sieg.

Portugals Torhüter Rui Patricio verwehrte zunächst Ferran Torres einen Treffer, ehe Alvaro Morata in der Nachspielzeit nur die Latte traf. Spanien bestreitet vor dem EM-Start noch einen Test gegen Litauen am Dienstag, Europameister Portugal tritt am Mittwoch zu Hause gegen Israel an. Cristiano Ronaldo und Co. spielen bei der EM in der fordernden Gruppe mit Deutschland, Weltmeister Frankreich und Ungarn.